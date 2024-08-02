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Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,09 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 10:29, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:29
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Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar

Dün 80,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 80,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,92 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve Merkez Bankalarının faiz oranlarını düşürme kararlarının ekonomik hareketliliği canlandıracağı beklentisi fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da jeopolitik gerilim Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası tekrar alevlendi. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü ve Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitti. Böylece, BoE dün faiz oranlarını 16 yılın en yüksek seviyesinden düşürmüş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 31 Temmuz'da ABD faiz oranlarının eylül başında düşürülebileceğini söylemişti. Düşük faiz oranlarının borçlanma maliyetini azaltarak ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini artırması bekleniyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylüldeki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) karışık gelen enflasyon verilerine karşın yüzde 95 ihtimalle eylülde yeniden faiz indireceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talep artışı olduğuna işaret eden veriler de fiyatların yükselmesinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,07 ile 82,62 dolar aralığının direnç, 78,70 ile 76,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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