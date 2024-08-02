Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0610 33,0620 33,1930 33,1940 Avro 35,8530 35,8540 36,2190 36,2200 Sterlin 42,5490 42,5650 42,5960 42,6050 İsviçre frangı 37,8110 37,8210 38,5590 38,5660 ANKARA ABD doları 33,0310 33,1110 33,1630 33,2430 Avro 35,8130 35,8930 36,1790 36,2590 Sterlin 42,4890 42,6990 42,5360 42,7460