Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? 2 Ağustos 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 17:33, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0610
|33,0620
|33,1930
|33,1940
|Avro
|35,8530
|35,8540
|36,2190
|36,2200
|Sterlin
|42,5490
|42,5650
|42,5960
|42,6050
|İsviçre frangı
|37,8110
|37,8210
|38,5590
|38,5660
|ANKARA
|ABD doları
|33,0310
|33,1110
|33,1630
|33,2430
|Avro
|35,8130
|35,8930
|36,1790
|36,2590
|Sterlin
|42,4890
|42,6990
|42,5360
|42,7460