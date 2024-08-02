Temmuz ayında rekor ihracat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 10:58, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.