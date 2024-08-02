Fındık alım fiyatı belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.Buna göre, Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceği de belirtildi.

Açıklamada, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı vurgulandı.