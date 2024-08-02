İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 111'inin perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatı değişmedi.

Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 53,34 ile limon oldu. Onu yüzde 50,51 ile yardımcı okul kitapları ve yüzde 38 ile elektrik izledi.

Fiyatı en çok azalan ürün yüzde 18,31'lik düşüş ile kadın giyim alt grubunda yer alan bluz oldu. Çocuk bluzu yüzde 13,14, etek yüzde 10,24 ve erik yüzde 10 fiyat düşüşü yaşadı