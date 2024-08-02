Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak Arıboğan intagrama getirilen erişim engellemesini değerlendirdi.



İnstagramın politik bir mecra olmadığı, sadece resim paylaşıldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Prof. Arıboğa "Madem instagram politik davranmıyor, neden politik bir sebeple Haniye paylaşımlarına engel getirdi" diye sordu.

