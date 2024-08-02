Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak Arınoğan, instagramın fotoğraf paylaşılan bir platform olduğu yönündeki eleştirilere "Hayır, instagram politiğin dibidir" şeklinde yanıt verdi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 13:49, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:49
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak Arıboğan
intagrama getirilen erişim engellemesini değerlendirdi.
İnstagramın politik bir mecra olmadığı, sadece resim paylaşıldığı yönündeki
eleştirilere katılmadığını belirten Prof. Arıboğa "Madem instagram politik davranmıyor,
neden politik bir sebeple Haniye paylaşımlarına engel getirdi" diye sordu.