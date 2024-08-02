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Orman ürünleri ORKOD uygulamasıyla takip edilecek

Orman ürünlerini, damga yerine kullanılacak ORKOD uygulaması ile elektronik ortamda takip edebilme imkanı getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 14:36, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:55
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Orman ürünleri ORKOD uygulamasıyla takip edilecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Damga veya Damga Yerine Geçecek İşaretlere Ait Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet ormanlarından, devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden kesilecek ağaçlar, kırık ve devrik ağaçlar ve bu ağaçlardan elde edilen metreküplü emval ile usulsüz kesilen ağaçlar ve mamullerine uygulanacak damga çeşitleri ile damga veya damga yerine geçecek işaretlerin kullanımına ilişkin hususlar belirlendi.

Yönetmelikte yer alan damgalar, Orman Bilgi Sistemine (ORBİS) kayıt edilecek. Damga çeşitleri "ağaç kesim damgası", "usulsüz ve nizamsız kesimler ile ürünlerine ait damga", "mamul damga" olarak sıralandı.

Son kullanıcıya kadar takip imkanı

Damga yerine geçen ORKOD, ORBİS sistemine kayıt edilecek ve kesilecek veya usulsüz kesilmiş ağaçların belirlenmesi ile bunlardan elde edilen orman emvalinin işaretlenmesinde kullanılacak. ORKOD, Genel Müdürlük tarafından dağıtılacak. Damga yerine kullanılacak ORKOD uygulaması ile tüm orman emvali kesildiği yerden son kullanıcıya kadar elektronik ortamda takip edilebilecek.

Orman emvali ticareti yapanların, satın aldıkları emvali elektronik ortamda takip edecek şekilde gerekli sistemleri kurmaları sağlanarak, talep olması durumunda satın alınan emvale ait ORBİS kayıtları servis olarak verilebilme imkanı geldi.

Yetkililer dışında kullanılamayacak

Damgaların ve ORKOD'un kullanılmasında orman işletme şefi görevli ve yetkili olacak. Damga veya ORKOD, yetkililer dışında kullanılamayacak.

Türkiye ormanlarında yetişmeyen cins ve türlerden olup ithal olunan orman emvali veya odun dışı ürünler, damga veya ORKOD'a tabi olmayacak. Türkiye ormanlarında yetişen cins ve türlerden olup ithal olunan orman emvali veya odun dışı ürünlerde ilgili madde hükümleri uygulanacak.

Kendilerine teslim edilen ORKOD ve damgaların muhafazasından orman işletme şefi/depo şefi sorumlu olacak.

Sahte damga veya ORKOD'ları imal edenler, taklit edenler veya taklit fiiline iştirak etmeksizin kullananlar, damgaya veya ORKOD'a tabi olup damgasız veya ORKOD ile işaretlenmemiş ağaç ve ağaççıkları kesenler ile orman emvalini nakledenler hakkında Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacak.

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