Düşen helikopterdeki mürettebat hastaneye kaldırıldı

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür 5 kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtarıldı. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle hastaneye nakilleri yapıldı. Yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Helikopterin sudan çıkarılması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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