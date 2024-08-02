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Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, peynir etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak unsurların önüne geçeceklerini belirterek, "Farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte, sanki sütten peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 17:20, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:20
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Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun ve il protokolünün de katıldığı incelemede, numune olarak getirilen bir kaşar peynirinden test yapılarak, peynirin sütten mi eritilmiş peynirlerden mi yapılıp yapılmadığı analiz edildi.

Yapılan inceleme ve analizlerin ardından Bakan Yumaklı, tüketiciler için büyük önem arz eden bu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ürünün üretimden sofraya ulaştığı ana kadar tamamında yer aldıklarını ifade eden Yumaklı, üretim sürecindeki en önemli faktörün gıda güvenliği olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde uluslararası akreditasyona sahip 44, Türkiye genelinde ise özel laboratuvarlar ile birlikte gıda analizlerinin yapıldığı 148 laboratuvar olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bu laboratuvarın tamamının farklı hususlarda analizler yaptığını ve sonuçlar oluşturduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, üretilen ürünün yurt için tüketiminde ya da ihracatta gitmesi fark etmeksizin gereken yükümlülüklerini yerine getirmesinin zorunluğu olduğunu kaydetti.

Peynir etiketlerinde yeni döneme giriliyor

Peynir ürünlerinde vatandaşı yanıltan etiket kullanımında yemi döneme başladıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Dün itibariyle içerisinde bulunduğumuz laboratuvarın konusuna giren peynirlerle ilgili bir tebliğ çalışmasını kurum görüşlerini açtık. Burada en önemli husus özellikle etiketleri itibariyle tüketiciyi yanıltıcı bir sonuca ulaştıracak olan farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte sanki sütten peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlattık. Buradan istediğimiz tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında direkt sütten yapılıp yapılmadığını bilecek. Kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olduğunu etiketi okuyarak bilmiş olsun. Sanıyorum kurul görüşleri geldikten sonra bu konuda bir netlik oluşmuş olacak. Kurul görüşleri, bizim de uygulamalarımız doğrultusunda peynir tebliğini gıda vatandaşımızın gıda güvenliğini sağlamak adına yürürlüğe koymuş olacağız. Sadece bu hususta değil, ister hasat öncesi ister hasat sonrası, ister yurt içi tüketimi olsun ister yurt dışı ihracat olsun üretilmiş olan bitkisel, hayvansal ya da diğer ürünlerin analizlerini bu uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analizlerini yaptırıp tüketicilerimizin gıda güvenliğini sağlamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

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