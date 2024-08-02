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15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki çocuk, kendisinden sigara istediği iddia edilen 14 yaşındaki arkadaşını çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Katil zanlısı E.A. olaydan sonra öldürdüğü çocuğun babasına giderek suçunu itiraf etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 17:56, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:57
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15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında 'sigara istedim vermedin' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı. Nefessiz kalan Y.H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. E.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.

Babasına gidip itiraf etti

İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.'nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edildi. Y.H.Y.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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