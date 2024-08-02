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Kastamonu'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 18:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 18:12
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Kastamonu'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Nevşehir Valisi Ali Fidan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'da, İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, dün uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.

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