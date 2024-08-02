Usta oyuncu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erkal'ın sanat camiasından dostları ve sevenleri katıldı. Teşvikiye Camii'nde sevenleri, usta oyuncuyu 'Genco Erkal ölümsüzdür' sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurladı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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