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Bakan Bolat: İlk 7 ayda 71 bin firmaya ceza uyguladık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk 7 ayında fahiş fiyatla, stokçulukta, aldatıcı reklamlarla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 71 firmaya 960 milyon TL cezai işlem uygulandığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 19:27, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:29
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Bakan Bolat: İlk 7 ayda 71 bin firmaya ceza uyguladık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği kentte Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, toplamda 600 milyar dolarlık bir ticareti gümrüklerde yönettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek, "Biz ticareti yaparken ithalat konusunda bakış açımız şu; ükemiz için faydalı, lüzumlu ve zorunlu olan ithalat yapılır. Bu konuda hiçbir beis yok. İhracatta gümrükteki kontrollerimiz yüzde 2, ithalattaki kontroller yüzde 14'tür. Bu anlamda ithalatta ülkeler arasındaki rekabette çok çetin bir rekabet var. Haklı uluslararası kurallara ve mevzuata uygun ithalat ve ticarette bir beis yok. Bazen katakulli yapanlar oluyor. Gümrük tarife pozisyonunu değiştiren, menşei saptırması yapan, ürünün değeri 10 iken 2 gösteren bazı yabancı ihracatçılar vesaire. Bunlara karşı bizim Gümrükler Genel Müdürlüğümüz ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğümüz çalışmaları yapıyor. Toplamda 600 milyar dolarlık bir ticareti gümrüklerde yönetiyoruz. Hızlı ve etkin işlemesini sağlamaya çalışıyoruz ama Türkiye'ye 15 satarken, bir almayan ülkelerle alakalı olarak da 'kusura bakma Türkiye ithalat için açık kapı bir ülke değil' mesajını da net bir şekilde veriyoruz. Dünya Ticaret Örgütünün bize verdiği yetkiler ve kurallar çerçevesinde Türkiye'ye karşı dış ticarette yanlış ticaret yapan olursa biz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunu yaparken amacımız siz yerli ve milli üretimi yapan sanayicilerin haksız ticari uygulamalarda dampingli ve sübvansiyonlu ithalattan zarar görmenizi engellemektir. Bunu birçok sektörlerde son 1 yılda üretim ve istihdam artışı anlamında başarılı olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ilk 7 ayda 71 bin firmaya 960 milyon TL ceza uyguladık"

Sektörel düzenlemeleri de yaptıklarını kaydeden Bolat, fahiş fiyatla, stokçulukta, aldatıcı reklamlarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğünü kaydederek, 2024 yılının ilk 7 ayında 71 bin firmaya 960 milyon TL cezai işlem uygulandığını belirtti. Bakan Bolat, açıklanan Orta Vadeli Program'da hedeflerin tutturulduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan iç ticarette sektörel düzenlemeler yapıyoruz. Otomotivde, emlakta, perakendede fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukta, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketicinin korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Ticaret Bakanlığı olarak çok yoğun denetimler yapıyoruz. 2023 yılında 56 bin firma nezdinde 1.5 milyar TL civarında cezai uygulamalar yaptık. Bu yıl ilk 7 ayda 71 bin firmaya 960 milyon TL ceza uyguladık. Çalkantılı süreçler geçirdik. 2018 yılında 'Türkiye ekonomisini mahvedeceğim' diyen bazı Batılı liderler oldu, onlara direndik. 2020 yılı başında korona virüs salgınında bütün dünya gibi Türkiye'de ciddi imtihan verdi. Dünyada bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerden biri olduk. Ekonomiyi durdurmama mücadelesi verildi. Hizmet sektörü bıçak gibi kesildi. Vatandaşlarımızın gelirleri kaybolmasın diye gelir destekleri uygulandı. O krizi 2 senede atlattık. Kriz biterken yüksek enflasyon canavarına yakalandık. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Doğalgaz bedelleri 4 katına yükseldi, petrol bedeli iki katına yükseldi ve bulunamaz durumu ortaya çıktı. Dünyada gıda arz ve fiyat krizi çıktı. Onu atlattık, iki tane büyük depremle Türkiye bütçesinin 2023 yılında yüzde 40'ını oluşturacak bir şekilde 105 milyar maliyet ve 53 bin canımızın şehadeti ile karşı karşıya kaldık. Bu arada seçimler yapıldı. Geçen sene iki, bu sene bir seçim. Bütün bunları atlattık. Bu çalkantılı süreçten sonra hükümetimiz geçen yıl Orta Vadeli Program'ı açıklayarak, Türkiye ekonomisinin yeniden dezenflasyon sürecine girmesi, yüksek enflasyonla mücadele etmesi için bir program uyguluyoruz. Yüksek enflasyonla mücadele ederken ekonomik büyüme, dış ticaret açığının azaltılması, istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması hedeflerimize de bağlıyız. En önemlisi de deprem bölgelerinin 3 yıllık süreçte tamamen yenilerek ayağa kaldırılması hedefimizde devam etmektedir. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı sonunda bütün hedef rakamlar tutturuldu. 2024 yılında da bu noktada iyi başladık. Geçen yılı yüzde 4.5'lik büyümeyle kapatırken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdük. Bunun 1.6 puanı ihracatın olumlu katkısından geldi."

"Olamaz diye zihnimizde dahi hayallerini kuramadığımız meseleleri bugün bu noktaya getirdik"

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "20 yılda yapılmayan hayal edemeyeceğimiz şeyleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar getirdik. 'Olamaz' diye zihnimizde dahi hayallerini kuramadığımız meseleleri bugün bu noktaya getirdik. 2007 yılında mortgage yasası çıkartılırken, ABD'de 120 ay vade ile konut yasası çıkartılırken, biz bunu 20 yıl vadeli hale getirdik. TOKİ vasıtasıyla bunu yaptık. Kentsel dönüşümle ilgili çok önemli işler yaptık. Onun için olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Bir oldukça, beraber oldukça, fikir birliği yaptıkça önümüzdeki engelleri inşallah aşarız. Ülkemizin dış alemde neler yaşadığını ama milli birliğimizi Türkiye içerisinde koruyabildiğimiz takdirde, basit siyasi çekişmeler ile değil, siyasetin yumuşatılması ve muhalefetin normalleşmesi ile birlikte inşallah önümüzdeki engelleri aşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve davetliler katıldı.

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