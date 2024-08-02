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Bakan Memişoğlu: Sağlıkçılar, insanları yaşatmak için çaba harcıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkçıların insanları yaşatmak ve onlara iyilik etmek için çaba harcadığını belirterek, "O nedenle insanların bize değer vermesini ve saygı duymasını da istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 19:50, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:57
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Bakan Memişoğlu: Sağlıkçılar, insanları yaşatmak için çaba harcıyor

Bakan Memişoğlu, Vali Alper Tanrısever'i ziyaretinin ardından, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Gümüşhane Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Memişoğlu, Gümüşhane Toplum Sağlığı Merkezi ile Gümüşhane Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, gazetecilere, Gümüşhane'nin sağlık anlamında iyi yerde olduğunu söyledi.

Kentte iyi bir hastane ve iyi bir sağlık ekibi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha da iyi olacak inşallah. Tabi ki bazı sorunlarımız var. Bazı ilçelerdeki hastanelerimizi destekleyeceğiz. Merkezdeki hastanemizin de yerini güzel bir sağlık kompleksiyle süslendireceğiz. Onunla ilgili planlamalarımız yapılıyor. Bazı hastanelerimizde cihaz eksikliğini tamamlayacağız. Hem yönetim hem bütün sağlık ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kemal Memişoğlu, sağlıkçıların insanları yaşatmak ve onlara iyilik etmek için çaba harcadığının altını çizerek, "O nedenle insanların bize değer vermesini ve saygı duymasını da istiyoruz. Hastalarımız bizim için çok değerli ama en önemlisi de hastalanmadan sağlığımızı korumak. Onun için topluma, her zaman kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, hareketsizlikten uzak durmasını, sağlıklı beslenmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'na, incelemeleri sırasında Vali Tanrısever, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve diğer ilgililer eşlik etti.

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