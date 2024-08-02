Gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan polis memuru şehit oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."