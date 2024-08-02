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Seyyar esnaftan belediye başkanına bıçaklı saldırı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şikayetler nedeniyle tezgahı kaldırılan seyyar esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaya'nın yara almadan kurtulduğu saldırı sonrası şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 21:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:22
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Seyyar esnaftan belediye başkanına bıçaklı saldırı

Olay, İncirliova ilçesindeki Sevgi Yolu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınlara laf attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şikayetler üzerine İncirliova Belediyesi harekete geçti. T.B.'nin Sevgi Yolu içindeki tezgahını kaldırma kararı alınırken, alınan karara sinirlenen şahıs Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırdı. Başkan Kaya, çevredekilerin de araya girmesi ile saldırıdan kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından T.B. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın emniyet güçlerine tehdit ve hakarette bulunduğu da öğrenildi.

Başkan Kaya'dan açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olay ardından yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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