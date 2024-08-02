Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy boğulma tehlikesi geçirdi

Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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