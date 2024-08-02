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Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı

Facebook, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu ve canlı olarak yayımlanan Cuma hutbesini yayından kaldırdı ve Diyanet'in resmi hesabına 1 ay kısıtlama cezası verdi. Tepkiler üzerine hesaptaki kısıtlama 2 saat sonra kaldırıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 21:28, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:32
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Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı

İnstagramdan sonra Facebook da bugün bir sansür uygulamıştı İnstagram dün, Hamas lideri İsmail Heniye yapılan suikaste yapılan tepkileri kısıtlamış, Türkiye de bunun üzerine instargama erişimi engelleme getirmişti.

Bugün instagramdan sonra ikinci sansür facebook'tan geldi. Bugün Ayasofya'da Şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camisi'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesinde Cuma hutbesini okudu. Ancak facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından facebook üzerinden verilen canlı yayın kaldırıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi hesabına 1 ay kısıtlama cezası verildi

Facebook, İletişim Başkanlığının tepki göstermesi ve instagramdan sonra facebook'a da erişimi engelleme gelme ihtimali üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı resmi hesabına uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı

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