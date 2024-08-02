Fahrettin Altun'dan, Katz'ın 'Erdoğan' paylaşımına sert tepki

Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."