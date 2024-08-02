İmamoğlu, Erdoğan'ı savundu, İsrailli Bakana tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti ve "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor." dedi.

İsrail Dışileri Bakanı bu açıklamasını yaparken, Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Dışileri Bakanının yaptığı açıklmaya tepki göstererek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." dedi