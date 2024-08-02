TÜBİTAK eliyle bilimsel yarışmalara katılanlar desteklenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, öğrenimi devam eden lise öğrencileri ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip öğrenci, mezun ve girişimciler için "4001 Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği" çağrılarını açıyor.

Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek programda, gençlerin proje üretmeleri, geri bildirimler yoluyla projelerini geliştirmeleri, geliştirdikleri projelere yönelik düzenlenen yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışma ve etkinliklere katılmaları teşvik edilecek. Böylece, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin ana bileşenlerinden olan beşeri sermaye gelişimine katkı sağlanacak.

Çağrının 1. dönemi kapsamında başvurular bireysel veya takım olarak "http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden 30 Eylül'e kadar yapılabilecek.

"4001-A Ulusal Yarışma/ Etkinlik Katılım Desteği" çağrısı ile yurt içinde düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti 100 bin lira olarak belirlenirken, "4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği" çağrısı ile yurt dışında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti ise 245 bin lira olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Milli Teknoloji Hamlesi' neferlerine tam destek. Lise ve üzeri öğrencilerin, mezunların ve girişimcilerin çalıştıkları alanlarda yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını TÜBİTAK eliyle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.