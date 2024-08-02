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Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 22:18, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:30
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Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım daha yaptı. Bunun üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına geldi.

İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye'yi ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramlarını ağızlarına almanın hadlerine olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz.

Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."

"Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir"

İsrailli bakanın hadsizliklerinin devam ettiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir" dedi.

Yerlikaya, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir"

Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Fidan, Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık hali olduğunu vurguladı.

Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" sözlerine yer verdi.

"İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır" dedi.

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz'ın, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile olmadığını belirten çelik, şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

"Katil ruh hastası! eli kanlı soykırımcı katiller"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki verdi.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur.

Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

"Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün! Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil. Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak" ifadelerini kullandı.

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