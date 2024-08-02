THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a, Irak'a ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri yarına erteledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 22:25, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:42
Edinilen bilgiye göre, THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek. Aynı zamanda Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.