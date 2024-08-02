İletişim Başkanı Altun'dan, 'Erdoğan'ın Yanındayız' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın ardından, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 23:53, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:53
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."