3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ile Döğer Beldesi toplu açılış programına katılacak.
(Afyonkarahisar/10.30-12.30)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine iştirak edecek, görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletecek.
(İstanbul/12.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Trabzon/11.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na iştirak edecek.
(Manisa/10.00-12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'da temaslarda bulunacak.
(Addis Ababa)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-22.04)
2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Türkiye adına milli sporcular 8 branşta müsabakaya çıkacak.
(Paris/09.00/22.04)
3- Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
(İstanbul/20.45)