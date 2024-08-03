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3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:03
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3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ile Döğer Beldesi toplu açılış programına katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30-12.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine iştirak edecek, görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletecek.

(İstanbul/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Trabzon/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na iştirak edecek.

(Manisa/10.00-12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'da temaslarda bulunacak.

(Addis Ababa)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-22.04)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Türkiye adına milli sporcular 8 branşta müsabakaya çıkacak.

(Paris/09.00/22.04)

3- Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/20.45)

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