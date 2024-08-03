3 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na iştirak edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ile Döğer Beldesi toplu açılış programına katılacak.

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