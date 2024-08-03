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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazandıran yüzde 2,57'yle gram altın olurken, Euro ve ABD Doları'nda da artış görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi ise bugünkü büyük düşüşün de etkisiyle bu hafta yüzde 3,84 değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 07:54, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 07:46
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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 10.415,62 ve en yüksek 10.880,04 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı.

Gram altın ve güncel döviz fiyatları

Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940, avro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,61 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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