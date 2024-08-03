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Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!

İsrail'in Hamas liderine yönelik suikastının ardından Tahran'da özel birim kuruldu. Heniyye'yi korumakla görevli General Fetullah Camiri'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi sorguya alındı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 08:47, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 08:47
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Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'da suikasta uğramasının ardından başkent Tahran'da casus avı başladı.

İçişleri bakanlığı ve ordu bünyesinde kurulan özel bir birim, Heniyye'nin İran'a ilk gelişinden suikast anına kadarki geçirdiği tüm anları ve Hamas liderinin korumasından sorumlu Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri başta olmak üzere temas kurduğu kişiler ve kurumları sorgulamaya başladı. Şimdiye kadar gözaltı sayısının 30'u aştığı kaydediliyor.

Gazetemize bilgi veren İran kaynakları, Heniyye suikastının şifreleri odasına girdiği 23.40'tan patlama anı olan 02.00'ye dek geçen 140 dakikalık dilimde gizli olduğunu belirtti.

GÖREV-YETKİ KARMAŞASI VAR

İranlı eski istihbaratçı Ali Rezai, koruma ve istihbarattan sorumlu birimler arasında çok ciddi görev-yetki karmaşası ve iç çekişme yaşandığını ve son olayda bu zafiyetin zirve noktasına ulaştığını söyledi. Kendi içinde ayrılan İran istihbarat kurumlarına ciddi anlamda sızmaların olduğunu kaydeden Rezai "Devlet içerisinde şu an Heniyye suikastı özelinde 'Kimler hangi harici servislerle iş birliği içerisinde ve ihanet hangi mevki ve makamlara kadar uzanıyor' sorusunun cevabı aranıyor. Son suikast nokta istihbarat desteği olmadan kesinlikle yapılamaz" dedi.

İsmail Heniyye'nin korumasından sorumlu olan Ensar el-Mehdi aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı'nın da korumasından sorumlu.

İRANLILAR NET DEĞİL

Gazetemizin konuştuğu Hamas kaynakları ise ilk andan itibaren bilgi akışı sorunu yaşandığını ve İranlı yetkililerin net tanımlamalar yapmaktan kaçındığı bilgisini paylaştı. Heniyye'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin saldırı silahı ve yöntemi ile ilgili belirsizlikler devam ederken İranlı kaynaklar, "Gaziler Misafirhanesine gece saat 23.40'ta giriş yapan Heniyye'nin vurulduğu 02.00'ye kadarki bütün görüşmeleri ve orada olduğunu kimlerin bildiği, sorumluların o esnada telefon ya da benzeri araçlarla kimlerle temas kurduğu araştırılıyor" bilgisini paylaştı.

Heniyye'nin konakladığı binada yaşanan patlamanın ardından Devrim Muhafızları Ordusunun hava savunma sistemlerini aktive ettiği ve birkaç füze fırlattığı da gelen bilgiler arasında. Olaya ilişkin bir başka çarpıcı gelişme ise Gaziler Konağı'nı çevreleyen tepelerde ilk andan itibaren arama tarama faaliyeti başlatıldığı ve özellikle Tuchal Tepe bölgesinde yürüyüş yaptıklarını iddia eden 10'dan fazla kişinin gözaltına alınarak sorgulanması oldu.

MOSSAD, LİSTEYİ REVİZE ETTİ

Öte yandan Hamas kaynakları olayla ilgili bir inceleme heyetini Tahran'a gönderdiklerini kaydetti ve MOSSAD'ın suikast listesini revize ettiğini belirtti. Bu doğrultuda MOSSAD'ın Yahya Sinvar ve Halid Meşal'e yoğunlaşarak Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'yı yeniden Netanyahu'nun kendi ajandasına göre şekillendireceği görüşü hakim. İsrail-Batı-Körfez müşterek stratejisi dahilinde Muhammed Dahlan seçeneğini dayatılacağı ve bu noktada bir Bergusi'nin de serbest bırakılabileceği, Hamas'ın tasfiyesi ve radikal değişim ve devşirme faaliyetlerinin hız kazanacağı kaydedilmekte.

İran uzmanlarına göre Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri ve Ukrayna uçağının düşürülmesi, Muhsin Fahrizade, Kasım Süleymani dahil düzenlenen suikast ve saldırılar MOSSAD başarısından çok İran'ın iç ihanetleri ile ilgili. Bundan sonrasına dönük beklenti ise Tahran suikastı yine birçok belirsizlikle birlikte örtbas edilecek.

YILMAZ BİLGEN

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