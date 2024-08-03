Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 09:32, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:33
Burdur'un Çavdır ilçesinde dün meydana gelen kazada Uğur Kutlu yönetimindeki otomobille Mustafa Yücel otomobil çarpıştı. Halil Özarslan yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada Hafize Yücel olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Yücel, Belgin Kutlu ve Kafkas Kutlu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Hafize Yücel'in cenazesinin Korkuteli'nin Manay Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.