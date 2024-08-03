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Orman yangınları artarken etkilenen alan azaldı

Türkiye'deki orman yangını sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 artarken, yanan alan büyüklüğü yüzde 28,4 azalış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 11:18, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:18
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Orman yangınları artarken etkilenen alan azaldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla "önleme", "söndürme" ve "yeniden ormanlaştırma" stratejisiyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

OGM, alevlere müdahalede teknolojiden en üst düzeyde yararlanırken, bu mücadelede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazözler de kullanılıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar her yıl yenilenerek sayıları artırılıyor.

Bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA orman yangınlarına müdahalede görev alıyor.

Ayrıca yangınların tespitinde önemli rol oynanan 776 gözetleme kulesi bulunuyor. Yangınlarla mücadelede 1686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracı da kullanılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele ordusunda 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllü yer alıyor.

Temmuzda 807 orman yangını meydana geldi

Orman yangını sayısı ve yanan alanların büyüklüğü karşılaştırıldığında, yürütülen çalışmaların olumlu etkisi dikkati çekiyor.

Buna göre, Temmuz 2023'te 522 orman yangını çıkarken, bu yıl aynı dönemde 807 yangın meydana geldi. Yangın sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre 54,6 arttı.

Bu dönemde yangınlardan etkilenen alanların büyüklüğü ise yüzde 28,4 geriledi ve 7 bin 39 hektardan 5 bin 41 hektara düştü.

Yangın başına düşen alan da 13,5 hektardan 6,2 hektara geriledi.

Ocak-temmuz döneminde çıkan orman yangını sayısı ve etkilenen alanlar bakımından da yangın başına düşen alanın gerilediği belirlendi.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde 1086 orman yangını çıktı ve bunlarda 7 bin 716 hektar alanı etkiledi. Bu yılın aynı döneminde ise 2 bin 98 orman yangını meydana geldi ve 10 bin 877 hektar alan zarar gördü.

Buna göre, yangın başına düşen alan 7,1 hektardan 5,18 hektara düştü.

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