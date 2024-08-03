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Türkmen gazı Türkiye'den satılacak

Türkiye doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ardından Avrupa'ya ulaştırılması konusunda çalışmalar neredeyse tamamlandı. İlk aşamada 2 milyar metreküp gazın Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 11:42, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:43
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Türkmen gazı Türkiye'den satılacak

Türkiye, enerji merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Jeopolitik konumunun da gücünü kullanan Türkiye, Türkmenistan gazının Avrupa'ya geçişine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji sorunu yaşanırken alternatif rotalara yönelindi.

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliği

Türkmenistan da bu alternatiflerden biri ancak Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması için denkleme Türkiye'nin dahil olması şart.

Türkiye ile Türkmenistan arasında ilk etapta mutabakat zaptı hazırlandı. Anlaşmada doğal gaz ve hidrokarbon alanında önemli iş birliklerine yer verildi. Ardından Türkiye ve Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı.

2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a iki günlük önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmedeki en önemli gündem maddesi doğal gaz ve petrol oldu.

İlk etapta yıllık 2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

Ardından hedef bu kapasitenin artması.

Türkmen Gazı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma hedefine de katkı sağlayacak.

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