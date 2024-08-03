Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
Bilecik'te bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 12:35, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:36
Bilecik'e bağlı Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık sokakta bulunan binanın mutfağında ocakta unutulan bir yemekten dolayı yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.