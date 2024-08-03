Naci Görür'den Bursa uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görür şunları kaydetti: "Bursa, Gazioluk- Orhaneli'nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri."