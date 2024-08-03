Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 13:44, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:38
M.K. yönetimindeki 27 AVB 460 plakalı kamyonet, Aktepe Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolunda Sabri Çoban'ın kullandığı 31 U 9759 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, motosikletten yola savrulan Çoban ve arkasındaki Nazife Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.