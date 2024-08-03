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Cihangir'de eğlence mekanında 3 kadını darbeden 2 zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda, bir eğlence mekanında işletme görevlileri ile müşteriler arasında çıkan kavgada 3 kadını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 23:00, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 00:00
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Cihangir'de eğlence mekanında 3 kadını darbeden 2 zanlı tutuklandı

Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına 3 Ağustos'ta giden kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T'yi çıkan kavgada darbettikleri gerekçesiyle yakalanan M.M.D. ve V.T'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında kavga çıkmıştı.

Kavgaya ilişkin yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettikleri anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildiği kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullanmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de 3 kadın müşterinin darbedildiği eğlence mekanının güvenlik gerekçesiyle mühürlendiğini bildirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında çıkan kavganın, müşterilerin telefon şarj ederek beklemek istemeleri, iş yeri sahiplerinin ise mekanın kapatılacağını belirtmesi üzerine çıktığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."

Çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, kadınları darp ettiği tespit edilen M.M.D. ve V.T., çıkarıldıkları adliyede adli mercilerce tutuklandı.

- Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullandı.

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