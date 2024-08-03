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Bakan Yumaklı: Bitkisel üretimde rekor kırdık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörü olarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdıklarını, 2022 yılında 129 milyon ton olan bitkisel üretimin, 2023 yılı sonunda 139 milyon tona ulaştığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 15:00, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:01
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Bakan Yumaklı: Bitkisel üretimde rekor kırdık

Tarım ve Orman Bakanlı İbrahim Yumaklı, Manisa'da TARKİM temel atma törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, tüm çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek, üretim ve ihracatın önemini vurguladı.

Türkiye'nin bitkisel üretimde 12. sıraya, sebze üretiminde 6. sıraya, meyve üretiminde 4. sıraya yüklemesinde yatırımların önemli olduğunu söyleyen Yumaklı, "Fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva gibi ürünlerde üretimde dünyada 1. sıradayız. Kavun, karpuz, zeytin, mandalina ve elma gibi bazı ürünlerde 2. sıradayız. Antep fıstığı, çilek, nohut, domates gibi ürünlerde de 3. sıradayız. Bunun toplamına baktığımız zaman 69 milyar dolarlık bir tarımsal hasılaya ulaştığımızı görüyoruz ki bu rakam da bizi Avrupa'da 1. sıraya dünyada ise ilk 10 içerisine taşımış durumda." dedi.

3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış, iş yeri denetlendi

Bitki koruma ürünlerinin satışında ya da reçete yazımında görev alacak olan kişilerin eğitim, sınav, denetim ve standartlarının oluşturulması konusuna önem verdiklerini kaydeden Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"3 hafta boyunca eş zamanlı olarak bitki koruma ürünleri, bayi ve toptancılara da denetim gerçekleştirdik. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz üretimlerin kullanılmasına toleransımız yok. Çiftçilerimizden, üreticilerimizden kurumsal olmayan, tescili yapılmamış, neye etki edildiği standartlarla belirlenmemiş hiçbir ürünü kullanmamalarını istirham ediyorum. Bugüne kadar bu ürünlerle ilgili çok önemli olan satış yerleriyle ilgili denetimler yapıldı. Geçtiğimiz 3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış iş yeri denetlendi ve bunların içerisinde 179'una gerekli yaptırım uygulandı. Bundan sonra da bu denetimlerimiz devam edecek."

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