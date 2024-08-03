Hafif ticari araç üst geçidin beton direğine çarptı: 1 kişi öldü
Karaman'da üst geçidin beton direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 15:18, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:20
M.Y. (32) yönetimindeki 70 FK 854 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda bulunan üst geçidin beton direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün eşi Hatice Y. (19) olay yerinde hayatını kaybetti, M.Y. ağır yaralandı.
Hatice Y'nin cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü M.Y, Konya'ya sevk edildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.