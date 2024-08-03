Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Park manevrasında değişiklik yapılırken, sürücü adaylarına geri parkta bir hamle hakkı daha verildi.
Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede
yayımlandı.
2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.
Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten
Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park
aşamasının yapılacağını belirtti. Çelepkolu; ''Sınav süresi 35 dakikayken artık
40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergahımız varken sınav
güzergahı artık iki güzergah olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura
çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergahta sınava tabi
tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek,
iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor
yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak'' dedi.
Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu; ''Sınav güzergahlarında
müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır.
En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız
joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava
girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi
doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli
Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun
yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık
bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar
olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki
de kendi aracıyla sınava girebilecek'' şeklinde konuştu.