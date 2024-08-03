Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Cihangir'de üç kadının saldırıya uğradığı mekan mühürlendi
Cihangir'de üç kadının saldırıya uğradığı mekan mühürlendi
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
YKS tercih süresi yarın doluyor
YKS tercih süresi yarın doluyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 19:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:03
Yazdır
Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber