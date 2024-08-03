Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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