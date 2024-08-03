İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un ölü ele geçirildiği, Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklarla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

İddianamede, örgütün şemasına ilişkin merkez komitesinde yer alan Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun yanı sıra, sanıklardan Necmiye Birkoç'un örgütün sözde mahalli alan yapılanması sorumlusu, Ayten Öztürk'ün sözde Türkiye sorumlusu, avukat Seda Şaraldı'nın sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi, Seher Adıgüzel'in Grup Yorum sorumlusu, Meryem Özsöğüt'ün sözde sağlık kabini sorumlusu, Ulaş İnci'nin ise sözde gençlik sorumlusu olduğu belirtildi.

- Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne saldırı detayı

İddianamede, sanıklardan Hakan İnci hakkında yapılan değerlendirmede gizli tanığın ifadelerine yer verildi.

Buna göre, gizli tanık 2015'te DHKP/C'ye yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümünün ardından örgüt tarafından 2016 başlarında adalet çadırı kurulduğunu belirterek, örgüt tarafından bu çadırla ilgili komite oluşturulduğunu anlattı.

Gizli tanık, komitenin sözde sorumluluğuna sanık Necmiye Birkoç ile Çağrı Avcı, İleri Kızılaltun ve Vedat Aktemur'un getirildiğini aktararak, "Bu şüphelilerin almış olduğu karar doğrultusunda bölgedeki (Sarıyer) Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi Amirliğine silahlı ve EYP'lerle eylem kararı alındı. Bu dönemde silahlı eylem talimatları bu komite tarafından alınmıştır. Hatta bir gece karakola topyekün bir saldırı kararı alındı." beyanında bulundu.

Bu saldırı için görevlendirilen kişilerin de isimlerini paylaşan gizli tanık, EYP atan şahıslar arasında saldırgan Pınar Birkoç'un da bulunduğunu anlattı.

Gizli tanık, örgütün sözde gençlik yapılanması Dev-Genç yapılanmasında da Pınar Birkoç ve Hakan İnci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin faaliyet gösterdiğini aktardı.