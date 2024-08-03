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Bakan Yerlikaya: Bu yıl hırsızlık suç oranı yüzde 47 düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yılın ilk 7 ayına göre bu yıl hırsızlık suçlarında yüzde 47 düşüş yaşandığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 20:49, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:50
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Bakan Yerlikaya: Bu yıl hırsızlık suç oranı yüzde 47 düştü

Bir dizi ziyaret için Yozgat'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olacağını söyleyerek, "Bu cumhurbaşkanımızın sözü ve bizim huzurun yüzyılı ile ilgili, huzurla ilgili kara vatandan mavi vatana ve siper vatana İçişleri Bakanlığının temel görevi huzur, güvenlik ve esenlik olduğu bilinciyle gece gündüz demeden bakanlık merkez ve taşra teşkilatımızla 600 bini aşkın ailemizle beraber cansiparane bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Görevimiz suç işlenmesini önlemek"

Bakan Yerlikaya, her suç türünde değişmez görevlerinden birisinin de İçişleri Bakanlığı olarak suç işlenmesini önlemek olduğunu ifade ederek, "Bizim görevimiz sahada güçlü olma, dirençli olma ve büyük bir koordinasyonla teknikle, tecrübeyle suç işlenmesini önlemek. Bakın değerli arkadaşlar bu terörle de böyle, evden hırsızlıkta da böyle. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla özellikle 5 hırsızlık türü var. 1 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yani bu yılın ilk 7 ayını, geçen yılın ilk 7 ayı ile değerlendirdiğimizde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlıkların beşinin ortalamasına göre yüzde 47 suç oranını düşürmüşüz. Uyuşturucu ile mücadelede 123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde Türkiye genelinde cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" dedi.

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyoruz"

Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuduklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Her şehirde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyoruz. Geldiğimizden bu yana geçmişle kıyaslanamayacak kadar tutuklama ve adli kontrol rakamları, tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi henüz cezaevine girmeyenlere diyoruz ki bu işi yapmayın. Yaparsanız ki yaptığınızda daha ikinci nefesi almadan sizi yakalamakta kararlıyız diyoruz. Biliyorsunuz ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerinde cezaları da 5 yıldan başlamak üzere 8 yıla kadar artırıldı. Yakalandıkları zaman direkt tutuklanıyor" ifadelerine yer verdi.

"Devriye sayıları artırılıyor"

Önleyici trafik ve devriye sayılarıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Araç sayımızda ve personel sayımızda iyileştirmeye gidiyoruz. 10 yaş üzeri araçlarımızı 2 yıl içerisinde yenileriyle, yeni nesil araçlarıyla değiştiriyoruz. Eylül ayı ile birlikte müjdeli güzel haberler de sizleri bekliyor. Yozgat'ta gündüz ve gece trafik devriye sayılarımızı artırıyoruz. Şu an için emniyetteki 21 devriye sayısını 60'ın üzerine çıkarıyoruz. Aynı şekilde jandarma devriye sayımızı da 3 buçuk kat artırıyoruz. Bunlar da yeni araç demek. Personelle ilgili, araçla ve ekipmanla ilgili bize düşen ne varsa yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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