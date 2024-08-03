18. Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 galip tamamladı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 18. Süper Kupa'nın sahibi oldu.
- Beşiktaş, üçüncü kez şampiyon
Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü.
2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.
- Süper Kupa maçları
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 18 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
|07.08.2019
|Ankara
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-0
|27.01.2021
|İstanbul
|Başakşehir-Trabzonspor
|1-2
|05.01.2022
|Doha
|Beşiktaş-Antalyaspor
|1-1 (4-2/penaltı)
|30.07.2022
|İstanbul
|Trabzonspor-Sivasspor
|4-0
|07.04.2024
|Şanlıurfa
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0 (Hükmen)
|03.08.2025
|İstanbul
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-5
- Cumhurbaşkanlığı Kupası
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1965-1966
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1966-1967
|Beşiktaş-Altay
|1-0
|1967-1968
|Fenerbahçe
|Otomatikman kazandı
|1968-1969
|Galatasaray-Göztepe
|2-0
|1969-1970
|Göztepe-Fenerbahçe
|3-1
|1970-1971
|Eskişehirspor-Galatasaray
|3-2
|1971-1972
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1973-1974
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|1974-1975
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|1975-1976
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|1976-1977
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 (Penaltılarla 3-1)
|1977-1978
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-0
|1978-1979
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-1
|1979-1980
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1980-1981
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|1-0
|1981-1982
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1982-1983
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|1983-1984
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (Penaltılarla 4-2)
|1985-1986
|Beşiktaş-Bursaspor
|2-1
|1986-1987
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|1987-1988
|Galatasaray-Sakaryaspor
|2-0
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|1989-1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-2
|1990-1991
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|1991-1992
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|1992-1993
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1993-1994
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|1994-1995
|Trabzonspor-Beşiktaş
|2-0
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|1996-1997
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-1 (Uzatmada)
|1997-1998
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1 (Uzatmada)