19 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 23:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:59
Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde T.Ç. (19), arkadaşı Kenan ve kardeşi A.Ç. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda T.Ç., ağabeyi A.Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu. A.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.