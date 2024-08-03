19 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde T.Ç. (19), arkadaşı Kenan ve kardeşi A.Ç. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda T.Ç., ağabeyi A.Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu. A.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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