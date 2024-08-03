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19 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 23:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:59
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19 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde T.Ç. (19), arkadaşı Kenan ve kardeşi A.Ç. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda T.Ç., ağabeyi A.Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu. A.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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