Süper Kupa'da maçın oyuncusu Ciro Immobile

Mücadelede 2 gol kaydeden siyah-beyazlıların İtalyan forveti Ciro Immobile, basın mensupları tarafından yapılan oylamada karşılaşmanın futbolcusu seçildi.

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net