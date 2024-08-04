434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

KPSS maratonu bitiyor
KPSS maratonu bitiyor
YKS'de tercih dönemi için son gün!
YKS'de tercih dönemi için son gün!
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 08:26, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 08:27
Yazdır
434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini duyurdu.

Denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 sürücüye işlem uygulandı.

Toplamda 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber