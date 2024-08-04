Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli

Gece saatlerinde Oltu ilçesinde başlayan sağanak sonrası gelen sel Artvin ve Oltu yönünde yol trafiğini 2,5 saat kapanmasına sebep oldu. Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yakınlarında 3 farklı noktada yol trafiğe kapandı. Aynı saatlerde Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi ilerisinde Artvin istikametine giden yolda ulaşıma imkan vermedi. Oltu-Artvin yolunda yaşanan bu durum, araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Oltu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle karşılıklı çalışarak yolu tek şerit olarak açtı. Yüzlerce araç saatlerce kara yolunda bekledi.

Dolu, Ormanağzı, Taşlıköye ve Yeşilbağlar mahallelerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdi. Yüzlerce dönüm ekili alan dolu nedeniyle büyük hasar gördü. Sel ve toprak kayması sonrası çalışmalar devam ediyor.