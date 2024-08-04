Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 09:11, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:13
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.