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YKS'de tercih dönemi için son gün!

Üniversite tercihleri için uzatılan 2 günlük süre bugün sona ererken; adayların 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşebilmek için saat 23.59'a kadar vakti var.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 09:27, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:29
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YKS'de tercih dönemi için son gün!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 2 milyon 819 bin 362 aday için tercih dönemi bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre, tercih dönemi 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak ÖSYM, son gün olarak belirlenen 2 Ağustos'ta yaptığı duyuruyla bu sürecin 2 gün daha uzatılarak 4 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Sadece elektronik ortamdan

Adaylar, 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşebilmek için bugün 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapabilecek. Adaylar, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapamıyor. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli sayılmıyor. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılıyor. Tercih yapacak adaylar, sadece elektronik ortamda yapılacak işlemlerin geçerli olacağını unutmamalı.

Özel kontenjanlara dikkat

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. YKS tercihleri için bu yıl depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar ile gazi ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrıldı.

Kayıtlar 19-23 Ağustos

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Son dakika önerileri

1) Bu yıl üniversiteye yerleştiğinizde 'Ortaöğretim Başarı Puanları'nın (OBP) 2025'te yarı yarıya kesileceğini unutmayın.

2) Okumayacağınız bir bölümü kesinlikle tercih listenize almayın.

3) Puana değil başarı sırasına göre tercih yapın.

4) Tercih yapacağınız programların ve üniversitelerin kontenjan durumunu ve geçen yılın taban puanlarını kontrol edin.

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