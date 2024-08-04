Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Cide ilçesinde derede avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor. Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.