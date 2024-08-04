Hac ön kayıtları yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.