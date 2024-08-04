Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yarın başlıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 10:18, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.
Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.
Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor.Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 4, 2024
Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet. pic.twitter.com/qbPSTfWHCO