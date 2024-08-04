Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti!

PARİS (AA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elenen milli okçu Mete Gazoz, "Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." dedi.

Milli okçu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve Güney Koreli Woojin Kim'e 6-4 yenildiği çeyrek final maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Haftaya güzel başladıklarını belirten Mete Gazoz, milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı'nın bronz madalya kazandığını hatırlattı.

Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını anlatan Mete Gazoz, "Bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu, bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." diye konuştu.

Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu, "Dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de sporcularının performansından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya çok uzun zaman sonra ilk defa 4 madalya için yarışacak bir takımla geldik. Sporcularımızın form durumu, burada yarıştıkları her maçı kazanacak düzeydeydi. Takım kategorisinde madalya kazanmak hepimizi çok mutlu etti. Çok iyi başladık. Sporcularım hiçbir yarışmada rakiplerine ezilerek ya da rakiplerinden çok daha kötü atarak kaybetmedi. Aksine her yarışmada kazanmaya çok yakın sahadan ayrıldık. O yüzden sporcularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Onlarla gurur duyuyorum. Umut ediyorum bundan sonraki olimpiyatlara biraz daha güçlü gelebilir ve burada şansızlık diye bahsettiğimiz kayıpları kazanca çevirebiliriz."

Mete Gazoz kimdir?

Türk olimpik okçu Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.

Okçulukta ilk uluslararası başarısı, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanmasıdır. Gazoz, Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi; ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu ilan edildi.

2019'da Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlemiş olduğu "30 altı 30" programı çerçevesinde "30 altı 30" gençlik kulübüne seçildi.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz klasik yay erkeklerde Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı yendi. Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1 yenmeyi başardı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, üçüncülük maçında İspanyol Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.

2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu.